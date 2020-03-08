وفاة 35 مصابا بـ “كورونا” إثر انهيار فندق للحجر الصحي بالصين

أعلنت السلطات الصينية، وفاة 35 مصابًا بفيروس

“كورونا” إثر انهيار فندق مخصص للعزل الصحي. في مقاطعة

“فوجيان” جنوب البلاد.

ونقل موقع شبكة

الـ “بي بي سي” البريطانية، عن مصادر صحفية صينية، أن 70 شخصا

علقوا تحت ركام الفندق المكون من 5 طوابق الذي خصصته السلطات المحلية في الصين

لعزل المصابين بالفيروس.

وأوضحت الجهات المختصة في “فوجيان”، أنها سجلت

296 حالة مصابة بالكورونا، ووضعت أكثر من 10 آلاف شخص تحت الملاحظة؛ للاشتباه

بأنهم تواصلوا مع المصابين بشكل مباشر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كشفت، في آخر إحصائية

لها، أن أكثر من 100 ألف شخص مصابون بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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