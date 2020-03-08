إيطاليا تفرض حجرًا صحيًّا على نحو 15 مليونا لاحتواء “كورونا”

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي”،

فرض الحجر الصحي على أكثر من 15 مليون شخص في شمال البلاد، بينهم سكان مدينتي

ميلانو وفينيسيا، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس

كورونا.

ووقّع كونتي، السبت، على مرسوم حكومي يقضي ببدء هذا

الحجر ابتداء من اليوم الأحد، ووضع قيود صارمة على الدخول والخروج إلى منطقة واسعة

في شمال إيطاليا، وأن يقتصر التنقل في هذه المنطقة على المتطلبات المهنية وحالات

الطوارئ الصحية، ومع حظر جميع الأحداث الثقافية والرياضية والدينية.

وكانت إيطاليا أعلنت إغلاق المدارس والمتاحف والمسارح

وصالات السينما نتيجة تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا الذي بلغ 5800 حالة ووفاة

قرابة 233 حتى الآن.

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