النجار: “مكافحة الأمراض” شدد إجراءاته لمجابهة “كورونا” بعد ازدياد الإصابات بمصر

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين

النجار، الأحد، إن المركز شدد الإجراءات

المتخذة لمجابهة الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا في المنافذ البرية

والبحرية والجوية للبلاد.

وأوضح النجار، في تصريح للرائد، أن المركز أرسل كاميرات

حرارية ثابتة إلى منفذ امساعد البري ومطار بنينا الدولي، مع الوجود الدائم للفرق

الطبية للكشف عن الداخلين إلى البلاد، خاصة بعد إعلان مصر ارتفاع عدد إصابات

الكورونا المسجلة لديها.

وأشار النجار إلى أن من الصعب إيقاف الرحلات بين ليبيا

ومصر وتونس حاليًّا؛ للعلاقات التي تجمعنا بالدولتين في نواحٍ مهمة، أهمها

الطبية حيث يذهب الليبيون للعلاج هناك،

موضحا أن مكانا مخصصا للعزل الصحي سيكون معدًّا في طرابلس خلال اليومين القادمين؛

احتياطا لأي طارئ، وسيكون تحت حماية أجهزة أمنية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن خلوَّ ليبيا من

الإصابة بفيروس كورونا الجديد ” كوفيد 19″.

يشار إلى أن

السلطات المصرية أعلنت، السبت، أن آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد

19” وصلت إلى 48.

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