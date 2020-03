فاجعة عائلة كويتية وفاة «8» أطفال أشقاء

أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل [سكاي نيوز]

وقال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية إن المتوفين جميعهم أشقاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 8 أشهر، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

وأضاف المصدر أن الحريق شب خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقا في الحادث المأساوي، لافتا إلى أن الحريق شب في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجار ملاحقتها للقبض عليها.

