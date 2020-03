الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين [انترنت]

نشرت رغد صدام حسين، كريمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الأحد، عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”، مقطع فيديو قالت إنه مفرك يظهر فيه والدها يتحدث فيه عن فيروس “كورونا”.

ويظهر الرئيس العراقي الراحل وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس “كورونا” المستجد، قائلا إنه سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو.

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..

سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس .

إلا أن رغد حسين، أكدت أن هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلّد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو، وقالت: “هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه. الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين”.

وأوضحت رغد أن الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين.

The post ما حقيقة تحدث صدام حسين عن «كورونا»؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا