ظنوا أنه يقيهم من كورونا.. مقتل 7 أشخاص إثر تناول كحول مغشوش في إيران. [غيتي]

قُتِل 7 أشخاص اليوم الأحد، في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن نائب المدعي العام في الأهواز، مقتل 7 أشخاص جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك بعد انتشار إشاعات في المدينة تفيد بأن تناول المشروبات الكحولية يقي من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

هذا وأعنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 6566 في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي 2134 شخصا تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post للهروب من كورونا.. 7 إيرانيين يقعون في الفخ القاتل للكحول المغشوش appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا