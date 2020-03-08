سبب غير متوقع يضعف مناعة الأطفال

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ألبرتا الكندية أن إصابة الأم بالاكتئاب أثناء فترة الحمل ينعكس بشكل سلبي على الطفل، ويؤدي لحدوث ضعف في أداء الخلايا المنتجة للأجسام المناعية لدى الطفل.

وشملت الدراسة 1043 امرأة وأطفالهن، حيث عمد الباحثون لمراجعة البيانات الخاصة بهن وبأطفالهن معتمدين على تقييم مستوى الاكتئاب لدى الحوامل لاستبيان الحالة.

واستبعد الباحثون من الاستبيان النساء اللواتي أخذن دواء للاكتئاب، واللواتي أصبن بالاكتئاب الحاد.

وأظهرت نتائج الدراسة أن احتمال إصابة الأطفال بضعف المناعة تضاعف لدى الذين أصيبت أمهاتهم بالاكتئاب في الثلث الأخير من الحمل أو بعد الولادة.

يذكر أن ضعف مناعة الطفل تجعله معرضا لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، الربو، السمنة، بالإضافة إلى الأمراض المناعية الأخرى.

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