طفل سوري ينال لقب The Voice Kids

حقق الطفل السوري محمد إسلام رميح لقب برنامج The Voice Kids في نسخته الثالثة، بعد أن نال أعلى نسبة من تصويت الجمهور في البرنامج الذي اختتم يوم أمس.

وتفوق إسلام من فريق نانسي عجرم على منافسيه محمد إبراهيم من فريق عاصي، وياسمين أسامة من فريق حماقي.

وبلغ التنافس بين المتسابقين ذروته في الحلقة النهائية، إذ غنى محمد إسلام أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق، وغنى محمد إبراهيم أغنية الوداع لوردة الجزائرية، في حين غنت ياسمين أغنية أنا في انتظارك لأم كلثوم.

وعبّرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، مدربة إسلام، عن سعادتها وفخرها بفوزه باللقب، وقالت إن صوت محمد إسلام وإحساسه يأسر القلب والعين وإن موهبته أكبر من عمره.

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