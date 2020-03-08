صاحب إناء أثري يجهل أنه يساوي 4.1 مليون يورو

شهد مزاد علني أقيم في بورج الفرنسية بيع إناء صيني أثري يعود لعهد الإمبراطور الصيني تشيان لونغ الذي حكم البلاد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بسعر خيالي.

وقال أولييفه كلير المشرف على المزاد إن الإناء وجد في شقة في العاصمة باريس خلال توزيع ورثة أحد الأشخاص.

وأكد كلير أن صاحب الإناء مر أمامه مرارا وتكرارا دون أن يكتشف قيمته العظيمة، وأنه يحتوي على رسوم زرقاء تعرف بالبيانهو تم رسمها على خلفية الإناء البيضاء.

ورسى المزاد على رجل صيني لم تكشف هويته شارك فيه عبر الهاتف حيث دفع مبلغ 4.1 مليون يورو للحصول عليه، في حين قدرت قيمته بحوالي 1 إلى 2 مليون يورو.

وقال كلير إن عملية البيع كانت جيدة، وإن الرجل الصيني سيدفع 4.94 مليون يورو مع الرسوم حتى يصل الإناء إليه في الصين.

ولا تعد هذه القطعة الأولى التي يتم بيعها من عهد الإمبراطور تشيان لونغ إذ سبق وبيع وعاء فخار في العام 2018 بسعر 30.4 مليون دولار، ووعاء من الخزف صمم للإمبراطور بسعر 16.2 مليون دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية