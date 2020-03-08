كولومبية تخسر حياتها بسبب عملية تجميل

لم تكن الشابة الكولومبية لوز داري سيلفا، البالغة من العمر 29 عاما، تعلم أن رغبتها بمفاجأة زوجها ستنهي حياتها.

وقررت الشابة الخضوع لعلمية في إحدى العيادات من أجل إزالة الدهون الزائدة من بطنها ووركها وظهرها بالليزر، كي تحصل على جسد مثالي تفاجئ به زوجها أثناء عطلتهما في إسبانيا.

ودفعت الشابة الراحلة للعيادة مبلغ 1000 دولار أمريكي مقابل إجراء هذه العملية التي تكللت بالنجاح.

وفي اليوم التالي عانت لور من إسهال حاد أجبر عائلتها على نقلها لعيادة سان نيكولاس، ومن ثم نقلت إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ماجدالينا ميديو، لتفارق الحياة فيه بعد وصولها بـ3 أيام.

وأكدت شقيقتها نديا باتريشيا سيلفا معاناة أختها من عدوى بكتيرية أصيبت بها بسبب العملية وانتشرت في جسدها، مما أدى لإصابتها بإسهال حاد وانخفاض في الدورة الدموية.

من جهة أخرى قال أحد الأطباء العاملين في العيادة التي أجرت العلمية إن التحقيقات جارية في الحادثة، في حين طلبت الشرطة الكولومبية تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة.

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