أدوبي تطلق ميزة تسهل مشاركة الملفات في جيميل

طرحت شركة أدوبي خدمة جديدة تساعد مشتركي خدمتها السحابية Adobe Creative Cloud على مشاركة ملفاتهم على جيميل بكل يسر وسهولة.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون بإمكان المستخدمين إرفاق كافة الملفات التي قاموا بمزامنتها على الأجهزة الأخرى، والمحتوى الموجود في المكتبات والهواتف الذكية على شكل روابط.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب أن يقوم المستخدم بتثبيت الأداة على جهازه، ومن ثم النقر على أيقونة Creative Cloud الموجودة في الطرف السفلي لمربع الكتابة، وبعد ذلك يقوم باختيار الملف الذي يريد إرساله من الخدمة السحابية الخاصة بالمنصة للإيميل.

وبعد أن يختار الملف إرفاق الرابط سيظهر للمستخدم خيار يطلب منه تحويله إلى عام قبل أن يتم إرساله بالبريد الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تضيف أدوبي تحسينات لهذه الخدمة لاحقا، ومن أبرز هذه التحسينات إمكانية مشاركة المحتوى الخاص وإتاحته لشخص واحد فقط.

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