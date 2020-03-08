ديل تطلق حاسوبا للمصممين وعشاق الألعاب

كشفت شركة ديل الأمريكية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة تجعله مناسبا للمصممين وعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم Alienware 15 R4.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Core i9-8950HK، وIntel Core i7-8750H، ومعالج رسوميات Nividia GeForce GTX 1080، ونظام تشغيل Windows 10 Home x64.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 15.6 بوصة ودقة عرض 1080* 1920 بيكسل، وبلوحة مفاتيح مزودة بميزة الإضاءة الخلفية.

وستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 16 و32 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستكون عبارة عن قرص SSD بمساحة 512 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على منافذ USB-C، USB 3.0، نظام تبريد سائل، منفذ HDMI، منفذ 3.5 للسماعات، وبلوتوث 4.1.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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