5 لغات جديدة في “ترجمة غوغل”

في إطار سعيها لتطوير خدمة Google Translate قامت شركة غوغل الأمريكية بإضافة 5 لغات جديدة يتحدث بها حوالي 75 مليون شخص في العالم، لترفع عدد اللغات التي تدعمها الخدمة لـ108.

وأوضحت غوغل الصعوبات التي واجهتها أثناء إضافة اللغات الجديدة، لعدم وجود نصوص كثيرة لها على الإنترنت.

وقالت الشركة الأمريكية إن اللغات الجديدة ستصبح متاحة على خدمة Google Translate قريبا وهذه اللغات هي:

1- لغة كينياراوند: يتحدث بها 7.2 مليون شخص يعيشون في جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

2- لغة الأوريا: يتكلم بها حوالي 38 مليون شخص يعيشون في أوديشا الهندية.

3- اللغة التتارية: تنتشر في روسيا ويتحدث بها حوالي 5 ملايين شخص.

4- اللغة التركمانية: والتي تعد اللغة الرسمية لجمهورية تركمانستان.

5- لغة الأويغور: يتحدث بها حوالي 10 ملايين شخص في شينجانغ الصينية.

ونظرا لصعوبة كتابة هذه اللغة ستعمل غوغل على توفير لوحة مفاتيح افتراضية تتناسب معها.

يذكر أن غوغول ستطلق اللغات الجديدة خلال الأيام القادمة بالتزامن مع التحديث الذي ستصدره لخدمة Google Translate.

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