رجل يهدد بتفجير نفسه على طريق سريع

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الاثنين، أن رجلا هدد بتفجير نفسه على الطريق السريع في منطقة الزهراني (جنوبا)، مضيفة أن القوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وقالت الوكالة في خبر نشرته على موقعها إن ”رجلا ملتحيا هدد بتفجير نفسه على أوتوستراد الجنوب (الطريق السريع) قرب مقام النبي ساري، في الزهراني جنوبي البلاد“.

وأشارت إلى أن الرجل ”شوهد وهو يطلق النار على المارة، عند محلة أبو الأسود“.

وأردفت أن وحدات الجيش برفقة القوى الأمنية اعتقلت الرجل وصادرت الأسلحة التي بحوزته وتم الحجز على سيارته.

وبحسب الوكالة فإن القوى الأمنية عملت على تحويل حركة السير، من الأوتوستراد الجنوبي إلى الأوتوستراد الغربي، وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة. ولم توضح القوى الأمنية حتى الآن الدوافع وراء إقدام الرجل على محاولة تفجير نفسه.

