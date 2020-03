احرصوا على تناولها.. أغذية تحمي من الصداع النصفي

أبرز الأنظمة الغذائية المفيدة لمرضى الصداع النصفي [انترنت]

أفاد موقع أمريكي بان اتباع بعض الانظمة الغذائية يمكنه منع التعرض للصداع النصفي.

وتشمل بعض مضاعفاته زغللة بالعين وقيء ودوار، لكن هذه الأعراض يمكن التغلب عليها باتباع أنظمة غذائية محددة، تساهم في علاج الصداع النصفي، بحسب موقع “فيري ويل هيلثي”.

وأورد الموقع الأمريكي قائمة بأبرز الأنظمة الغذائية المفيدة لمرضى الصداع النصفي:

1- الأغذية النباتية

تعد الأنظمة الغذائية النباتية من أبرز الأنظمة الغذائية، التي تساعد مرضى الصداع النصفي في التعافي، لأن تناول الخضروات والفاكهة، المعروفة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية المكافحة للالتهابات وآلام الرأس.

2- تجنب الأطعمة الدسمة

يعد النظام الغذائي قليل الدسم من الأنظمة المناسبة للمصابين بالصداع النصفي، لأنه يكون خالي من الدهون، التي تزيد من حدة الالتهابات المسببة للصداع النصفي.

ويعتمد على استبدال الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة بدهون صحية يتم الحصول عليها من أطعمة محددة، مثل الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، المعروفة بقدرتها على مكافحة الالتهابات وتسكين الآلام.

3- الجلوتين

لأن الجلوتين يحتوي على الكثير من البروتينات، التي تحفز نوبات الصداع النصفي، التي تؤثر على العين، فإن تقليل نسبته يؤدي إلى الحد من أعراض الصداع النصفي.

ويساهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف في التقليل من أعراض الصداع النصفي، لأنها تمد الجسم بالطاقة دون أن تزيد من آلام الصداع.

