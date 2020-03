أمر غريب.. كلبة تتبنى قطة يتيمة

كلبة تبنّت قطة بعد وفاة أمها وأطعمتها من حليبها [قناة العالم]

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لكلبة تتبنى قطة صغيرة يتيمة.

وجرت العادة أن يطارد الكلب القطط ويهرع خلفهم في الشوارع وهذا المتعارف عليه في العالم ولكن أن يعامل كلب قطة على أنها طفلته فهذا الأمرالغريب.

والتقط أحد المارة باحد شوارع الهند لقطة خاصة لكلبة تبنّت قطة بعد وفاة أمها وأطعمتها من حليبها.

وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة القطة وهي ترضع من الكلبة وكأنها أمها في مشهد انساني حاز على اعجاب رواد السوشيال ميديا في العالم.

