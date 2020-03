رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 10 أيام بـ 55 مليون دولار

تكلفة تذكرة الرحلة السياحية تبلغ نحو 55 مليون دولار [انترنت]

أعلنت شركة “سبيس إكس” الأمريكية خطتها لإرسال ثلاثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية، في العام المقبل.

وستحمل الرحلة التي ستستغرق 10 أيام مواطنين عاديين، سينقلون إلى مختبر العلوم المداري لقضاء بعض الوقت مع رواد الفضاء وتجربة الحياة هناك في ظروف انعدام الجاذبية.

وكشفت شركة ” أكسيوم سبايس”، وهي شركة تعمل على المساعدة في تنظيم رحلات فضائية خاصة، أن تكلفة تذكرة الرحلة السياحية تبلغ نحو 55 مليون دولار. وسيتم تخصيص جزء من المبالغ المستحصلة لتلبية حاجات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” المستقبلية.

وجرى حجز مقعد واحد بالفعل، من قبل أحد عشاق الفضاء الأغنياء والذي لم يكشف عن هويته، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقام سبعة سياح بزيارة المحطة من قبل (حتى أن أحدهم ذهب مرتين)، بواسطة صواريخ “سويوز” الروسية، ولكن مهمة “سبيس إكس”، ستكون أول رحلة مأهولة خاصة إلى المحطة الفضائية.

ومن المنتظر أن تنطلق الرحلة في أواخر عام 2021 باستخدام صاروخ “فالكون 9″، مع إحدى كبسولات Crew Dragon، التابعة لشركة “سبيس إكس”.

وقضت شركة “سبيس إكس” التي يديرها الملياردير الأمريكي، إيلون موسك، سنوات في اختبار الكبسولة، ومن المقرر أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية مأهولة برواد ناسا لأول مرة، في وقت لاحق من هذا العام.

وأصبحت الرحلات السياحية الفضائية ممكنة، منذ أن أعلنت وكالة ناسا في العام الماضي، أنها ستبدأ فتح محطة الفضاء الدولية أمام المزيد من الرحلات الخاصة.

