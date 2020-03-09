“تويتر” يختبر ميزة اختفاء التغريدة تلقائياً

في إطار سعيها لتطوير منصتها الإلكترونية، بدأت شركة تويتر باختبار ميزة جديدة في تطبيقها ستحمل اسم Fleets وستعمل على مساعدة المستخدمين على كتابة تغريدة مؤقتة تختفي بعد مدة معينة.

وتشابه هذه الميزة خاصية الـ Storis الموجودة في التطبيقات الأخرى، حيث سيكون بإمكان المستخدم نشر صورة ما أو حدث ما في هذه الميزة، وسيظهر هذا الحدث لمدة يوم كامل قبل أن يحذف بشكل تلقائي دون أن يضطر المستخدم للدخول لحسابه من أجل حذفه.

وأكدت تويتر عدم إمكانية إعادة كتابة التغريدة المؤقتة المنشورة أو الإعجاب بها من قبل المستخدمين الآخرين، وكل ما يمكنهم فعله هو التعليق عليها كما يحدث مع الحالات التي تنشر في ميزة Storis الموجودة في التطبيقات الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في الشركة إن الميزة الجديدة ستتاح حاليا لمستخدمي نظام أندرويد وأي أو إس في البرازيل فقط، على أن تعمم قريبا في باقي أنحاء العالم.

يذكر أن منصة توتير أطلقت قبل فترة ميزة ربط التغريدات ببعضها البعض، وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة.

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