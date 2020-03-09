الفيلم الهندي “باغي 3” يحطم الأرقام القياسية

استطاع الفيلم الهندي باغي 3 تحطيم عدة أرقام قياسي بعد 3 أيام من طرحه في دور العرض الهندية.

وحقق الفيلم الجديد في عرضه الافتتاحي إيرادات تقدر بـ2.5 مليون دولار ليحطم الرقم القياسي السابق لافتتاحية أفلام بوليوود للعام 2020 المسجل باسم فيلم تشاباك الذي عرض في يناير الماضي وحقق 1.4 مليون دولار في عرضه الافتتاحي.

وواصل باغي 3 تحطيم الأرقام القياسية بعد وصول إيراداته في اليوم الثاني من عرضه لـ5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة لذلك فقد حقق الفيلم رقما قياسيا جديدا من خلال عرضه بـ 4300 شاشة في 120 دار عرض تقع في مقاطعات تاميل نادو وكيرلا جنوب البلاد، لأن بطله تايجر شروف يحظى بشعبية كبيرة في تلك المناطق.

وتدور أحداث هذا الفيلم حول مقاتل هندي يسافر إلى سوريا من أجل إنقاذ شقيقه من الحرب الدائرة فيها، ليجد نفسه في مواجهة داعش، وتتحول مهمته من إنقاذ شقيقه لمحاربة الإرهاب.

وحقق الإعلان الترويجي للفيلم الذي أخرجه أحمد خان ولعب بطولته تايجر شروف وشرادها كابور 82 مليون مشاهدة.

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