لطيفة التونسية تطلق “خاصمني ماشي” من ألبومها الجديد

أطلقت الفنانة التونسية لطيفة على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة والتي حملت اسم خاصمني ماشي.

وقالت النجمة التونسية إن هذه الأغنية رقم 11 في ألبومها الجديد “أقوى واحدة” الذي ستطرحه في الأسواق قريبا.

وحققت الأغنية الجديدة آلاف المشاهدات بعد عدة ساعات من طرحها، ونالت رضا وإعجاب عشاقها، الذين قاموا بترك تعليقات إيجابية عن هذه الأغنية وألحانها.

وأغنية خاصمني ماشي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل، وإخراج عادل جمال.

الجدير بالذكر أن لطيفة أطلقت قبل فترة قصيرة أغنية كن جميلا من كلمات الشاعر الراحل إيليا أبو ماضي وألحان وتوزيع إسلام صبري، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

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