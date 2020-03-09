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إيطالي يهرب من الحجر الصحي ليمارس رياضة التزلج

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدم رجل إيطالي لم تكشف السلطات عن هويته على الفرار من مدينة بادوفا الواقعة ضمن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا إلى جبال ترينتينو الواقعة شمال البلاد من أجل التزلج في عطلة نهاية الأسبوع.

وأثناء قيامه بممارسة التزلج تعرض الرجل البالغ من العمر 50 عاما لحادث أدى لكسر في فخذه، مما استوجب نقله لمستشفى كافاليزي.

وأثناء علاجه اكتشف الأطباء حقيقة هربه، الأمر الذي أثار موجة من الرعب بينهم، وعلى الفور تم وضعه في غرفة منفردة، وأجريت له الفحوصات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الفحوصات سلامة الرجل الخمسيني من المرض المعدي، وغادر الرجل المستشفى بعد 3 أيام إثر تحسن حالته.

ومن جانبها فتحت الشركة الإيطالية تقريرا بالحادثة، ومن المتوقع أن توجه للرجل تهمة مخالفة قرارات الحكومة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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