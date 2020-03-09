إيطالي يهرب من الحجر الصحي ليمارس رياضة التزلج

أقدم رجل إيطالي لم تكشف السلطات عن هويته على الفرار من مدينة بادوفا الواقعة ضمن الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الإيطالية لمواجهة فيروس كورونا إلى جبال ترينتينو الواقعة شمال البلاد من أجل التزلج في عطلة نهاية الأسبوع.

وأثناء قيامه بممارسة التزلج تعرض الرجل البالغ من العمر 50 عاما لحادث أدى لكسر في فخذه، مما استوجب نقله لمستشفى كافاليزي.

وأثناء علاجه اكتشف الأطباء حقيقة هربه، الأمر الذي أثار موجة من الرعب بينهم، وعلى الفور تم وضعه في غرفة منفردة، وأجريت له الفحوصات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الفحوصات سلامة الرجل الخمسيني من المرض المعدي، وغادر الرجل المستشفى بعد 3 أيام إثر تحسن حالته.

ومن جانبها فتحت الشركة الإيطالية تقريرا بالحادثة، ومن المتوقع أن توجه للرجل تهمة مخالفة قرارات الحكومة.

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