بسبب الكورونا جامعة “ستانفورد” تُدرّس طلابها عبر الإنترنت

أجبر انتشار فيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا جامعة ستانفورد الأمريكية على تدريس طلابها مقرراتهم من خلال الإنترنت.

وقالت الجامعة في بيان لها إن الدراسة عبر الإنترنت ستبدأ من 9 مارس وستستمر حتى نهاية الفصل، لكي تحمي طلابها من فيروس الكورونا، حيث توقعت الجامعة ازدياد عدد المصابين في المنطقة خلال الأيام القادمة.

وقالت مديرة الجامعة إن طالبين عزلا نفسيهما بعد أن شكا بإصابتهما بالفيروس المعدي، وبأنهما غادرا السكن الطلابي ريثما تظهر نتائج الفحوصات التي قاما بها.

وأكدت مديرة الجامعة التي تضم 16 ألف طالب إلغاء عدد كبير من النشاطات وتعديل موعدها بسبب الكورونا.

يذكر أن جامعتين في ولاية واشنطن بؤرة الفيروس في أمريكيا قررتا تدريس الطلاب عبر الإنترنت لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

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