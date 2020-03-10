طرق لتقوية مناعتك والوقاية من الأمراض

الإكثار من تناول الحليب بمشقاته.

الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى أو

النباتى، كالفول و العدس و الحمص واللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك.

لو أنك من أصحاب المناعة الضعيفة، فعليك تناول فص من

الثوم على الريق مع كوب من الماء الدافئ.

الإجهاد وعدم أخذ القسط الكافى من النوم يضعف مناعتك.

الرياضة تزيد مستوى جهازك المناعى، لأنها تطرد السموم من

الجسم، وتنشط خلاياه، وتمارس ثلاث مرات أسبوعيا.

الفواكه الغنية بفيتامين “سى” تمنحك مناعة

قوية، كما أنها تقلل فرص إصابتك بأمراض الشتاء.

الأكثار من طبق السلطة الخضراء في فصل الشتاء.

الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والبرتقال يرفع جهازك

المناعى.

مشروب القرفة ينشط الجهاز التنفسى والمناعى.

مشروب الزنجبيل يقوى الجهاز الليمفاوى وتناوله يحد من

الإصابة بالجيوب الأنفية.

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