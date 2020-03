تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم بسبب غريب

بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا [ارشيف]

تقرر تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد صباح اليوم الثلاثاء والمتعلقة بقضية الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم المتعلقة بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وأكد أحد المتابعين القانونيين للقضية، المحامي أشرف الموسوي، أن جلسة التحقيق المقررة صباح اليوم مؤجلة حكما بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبا لختم التحقيق.

