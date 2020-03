مصرع سيدة غرقا على يد زوجها في يوم المرأة العالمي

الزوج اعترف بدفع زوجته عمدا داخل القناة إثر خلافات عائلية بينهما [انترنت]

كشفت سلطات الأمن في الأردن عن ملابسات غرق سيدة في قناة ”الملك عبدالله“ يوم الثامن من الشهر الجاري، الذي صادف للمفارقة يوم المرأة العالمي.

وقال الأمن العام في بيان له، إن السيدة أسعفت إلى المستشفى متوفاة بعد غرقها في قناة الملك عبدالله المائية، وقال زوجها الذي كان يرافقها لحظة غرقها، إنه أثناء مسيره وزوجته بالقرب من القناة سقطت داخلها، ما أدى إلى وفاتها.

وأضاف البيان: ”تولدت لدى المحققين شكوك بوجود شبهة جنائية في وفاة السيدة، حيث تم بناء على ما جُمع من معلومات إعادة التحقيق مع زوجها“.

وتابع أن الزوج اعترف بدفع زوجته عمدا داخل القناة إثر خلافات عائلية بينهما.

وجرى تحويل القضية إلى المدعي العام الذي قرر توقيف الجاني 15 يوما بتهمة القتل العمد.

