بسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق والمتمثلة في الكشف عن إصابات فيروس كورونا [ارشيف]

أزالت شركة ”غوغل“ تطبيقا إيرانيا لاكتشاف فيروس ”كورونا“ من متجر التطبيقات الرسمي الخاص بها ”غوغل بلاي“ على نظام تشغيل ”أندرويد“، والذي طورته الحكومة الإيرانية.

يأتي ذلك القرار من ”غوغل“ تنفيذا لسياسات متجرها بسبب المزاعم المضللة التي ساقها التطبيق والمتمثلة في الكشف عن إصابات فيروس كورونا، وهو أمر مستحيل من خلال التطبيق الذي يسمى (AC19).

وأحدث التطبيق ضجة وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل، حيث اتهم العديد من المستخدمين الحكومة الإيرانية باستخدام الذعر الحاصل حول فيروس ”كورونا“ لخداع المواطنين من أجل تثبيت التطبيق وجمع أرقام الهواتف وبيانات الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.

وكانت الحكومة الإيرانية أطلقت التطبيق الأسبوع الماضي، ووفرته من خلال موقع ويب مخصص ومتجر غوغل بلاي الرسمي ومتاجر التطبيقات الأخرى، وذلك بعد أن أصبحت إيران واحدة من أكثر البلدان تأثرا في العالم بفيروس كورونا الجديد، ومواجهتها أزمة صحية وطنية.

وأرسلت وزارة الصحة الإيرانية رسالة نصية قصيرة إلى جميع الإيرانيين بعد إصدارها للتطبيق تحثهم من خلالها على تثبيت التطبيق للتحقق من الأعراض المحتملة للفيروس.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بالتسجيل باستخدام رقم الهاتف، ومن ثم يطلب من الإيرانيين الإجابة على سلسلة من الأسئلة المتعلقة بأعراض فيروس كورونا.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post «غوغل» تحذف تطبيقا إيرانيا للكشف عن «كورونا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا