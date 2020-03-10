“ملوك الطب”.. تعرف على أفضل مستشفيات في العالم

يبحث الجميع وفي مختلف أنحاء العالم دائمًا عن أفضل المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على أفضل رعاية طبية في حالة الإصابة بمرض ما.

وعقدت مجلة “newsweek” الأمريكية شراكة مع شركة Statista Inc للأبحاث لإصدار تصنيف لأفضل 10 مستشفيات حول العالم، نستعرض لكم تاليا أول 8 منها:

أولًا: مستشفى مايو كلينك: تأسس عام 1889 في ولاية مينيسوتا الأمريكية، ومن ثم تم بناء 5 أفرع أخرى في ولايات مختلفة، ويبلغ عدد الأفرع 19 فرعًا، يأتي إليهم كل عام 1.3 مليون شخص من 138 دولة، تضم أكثر من 4800 طبيب وعالم وأكثر من 4000 موظف للبحوث العلمية.

ثانيًا: كليفلاند كلينك: شعاره الرئيسي هو “اهتم بالمريض كما لو أنه عائلتك” اشتهر هذا المستشفى بزراعة الأعضاء، في 2019 أجرت 897 عملية زراعة، منها أول عملية زراعة وجه في العالم، في عام 2018 زار المستشفى 7.9 مليون شخص من 185 دولة.

ثالثًا: مستشفى ماساتشوستس العام: يتبع لكلية الطب في جامعة هارفارد، ويشتهر بأبحاثه المتطورة، يعالج 1.6 مليون شخص سنويًا مع ميزانية تبلغ 850 مليون دولار للأبحاث، ويتلقى تمويلًا فيدراليًا أكثر من أي مستشفى آخر في أميركا، تأسس عام 1811 أي أن عمر هذا المستشفى أكثر من 200 عام.

رابعًا: مستشفى تورنتو العام: يقدم خدماته منذ عام 1819 في كندا، وهو رائد في مجال رعاية القلب وزراعة الأعضاء واحتياجات المقعدين، يركز على إيجاد علاجات جديدة لاضطرابات الغدد الصماء والمناعة الذاتية، في العام الماضي أجرى الأطباء أول جراحة دماغية بمساعدة روبوت.

خامسًا: مستشفى شاريتيه: يتخذ من برلين في ألمانيا مقرًا له، وهو واحد من أكبر المستشفيات الجامعية في أوروبا، وواحد من رواد اكتشاف لقاحات لأمراض معدية مثل زيكا، سارس، وميرس، وأجرى أول اختبار تشخيصي لتحديد ماهية فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.

سادسًا: جونز هوبكينز: تأسس في عام 1889 في بالتيمور في ولاية ميريلاند، ليس فقط مستشفى تعليمي ورائد في مجال الأبحاث، لكنه أساس تطوير تاريخ الطب في أميركا، ابتكر الطبيب ويليام أوسلر أحد المؤسسين للمستشفى، فكرة الإقامة الطبية وأخرج الطلاب من قاعات المحاضرات لفحص المرضى، تضم 1162 سريرًا وأكثر من 2400 طبيب متفرغ، وهو أول مستشفى يقوم بعملية إعادة تعيين جنس من ذكر إلى أنثى.

سابعًا: مستشفى جامعة سبيتال في زيورخ: إنه الأول في زيورخ، وهو واحد من خمس مستشفيات جامعية في سويسرا، يضم حاليًا 43 قسما ومعهدا، بدءًا من مركز الشيخوخة إلى زراعة الأعضاء، يحتوي على 980 سرير وأكثر من 1500 طبيب، في عام 1977 نجح طبيب في استعادة تدفق الدم إلى الشرايين التاجية باستخدام قسطرة البالون.

ثامنًا: مستشفى سنغافورة العام: أقدم وأكبر مستشفى في سنغافورة، وهو مستشفى تعليمي تأسس عام 1821، يعمل به الآن أكثر من 10 آلاف شخص، يستقبل أكثر من مليون مريض كل عام، في عام 2010 أصبح أول مستشفى آسيوي يحصل على تصنيف التميز من مركز اعتماد الممرضات الأميركي.

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