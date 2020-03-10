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كورونا يُخفّض صوت الموسيقى في مصر

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبر انتشار فيروس كورونا في العالم إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته التاسعة على إلغاء كافة الحفلات الجماعية المقررة في جميع المحافظات المصرية.

وقالت إدارة المهرجان إنها اتخذت هذا القرار من أجل حماية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة سيد فؤاد إن حضور الأفلام سيقتصر على لجنة التحكيم، النقاد، والصحفيين، مؤكدا في الوقت ذاته إيقاف العروض في قصر الثقافة وقاعة المؤتمرات.

وأكد فؤاد تخصيصهم لقاعتين من أجل عرض الأفلام أمام لجان التحكيم بشكل مكثف، وبأن إعلان النتائج سيكون من خلال بيان صحفي أو مؤتمر صحفي يعقد خصيصا لإعلان الفائزين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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