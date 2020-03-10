كورونا يُخفّض صوت الموسيقى في مصر

أجبر انتشار فيروس كورونا في العالم إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في نسخته التاسعة على إلغاء كافة الحفلات الجماعية المقررة في جميع المحافظات المصرية.

وقالت إدارة المهرجان إنها اتخذت هذا القرار من أجل حماية المواطنين من خطر فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة سيد فؤاد إن حضور الأفلام سيقتصر على لجنة التحكيم، النقاد، والصحفيين، مؤكدا في الوقت ذاته إيقاف العروض في قصر الثقافة وقاعة المؤتمرات.

وأكد فؤاد تخصيصهم لقاعتين من أجل عرض الأفلام أمام لجان التحكيم بشكل مكثف، وبأن إعلان النتائج سيكون من خلال بيان صحفي أو مؤتمر صحفي يعقد خصيصا لإعلان الفائزين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية