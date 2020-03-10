عشاق الهواتف الذكية يترقبون ” NOKIA 5.3″

أشارت مجموعة من التسريبات لقرب إعلان شركة HDM عن هاتف جديد من هواتف نوكيا سيطلق عليه اسم NOKIA 5.3.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الفنلندية الهاتف بشاشة مقاس 6.55 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل مناسبة لالتقاط صور السلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

الجدير بالذكر أن شركة HDM ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 19 مارس القادم خلال أحداث مؤتمرها الذي سيعقد في مدينة برشلونة الإسبانية بسعر 180 دولارا أمريكيا.

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