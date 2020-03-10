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شركة دنماركية تطلق سماعة فاخرة ومميزة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة باند آند أولفسن الدنماركية عن سماعة فاخرة بمواصفات مميزة أطلقت عليها اسم Beosound Balance.

واستوحت الشركة الدنماركية تصميم سماعتها الجديدة من البيئة الاسكندنافية، فوضعتها على قاعدة مصنوعة من خشب البلوط، وأحاطتها بغطاء من الألمنيوم بنقش Fibonacci، وغطاء قماشي مميز.

وزودتها بأزرار لمسية وضعت في الجانب العلوي، وبـ 7 مشغلات تعمل في نطاق تردد يتراوح ما بين 33 هرتز و23 كيلو هرتز، وستصل شدة الصوت القصوى في هذه السماعة لـ104 ديسيبل.

ومن خلال تطبيق Google Home سيكون المستخدم قادرا على دمج سماعتين منها بنظام ستريو.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث 5.0، الواي فاي، تقنية AirPlay2 التابعة لشركة آبل، وتقنية Chromecast التابعة لجوجل، وخدمة بث الموسيقى عن طريق البلوتوث، بالإضافة لإمكانية وصلها بالأجهزة الخارجية عن طريق منفذ AUX.

وأكدت الشركة أن سماعتها الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع تطبيق المساعد الصوتي لغوغل، والمساعد الصوتي لآبل.

يذكر أن الشركة الدنماركية ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 2000 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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