جديد “ريزر”.. فأرة مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة ريزر الأمريكية عن فأرة جديدة بمواصفات مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Viper Mini.

تتميز الفأرة الجديدة بصغر حجمها وخفة وزنها الذي يصل لـ60 غراما فقط، مما يجعلها مناسبة لعشاق الألعاب الذي يفضلون إمساك الفأرة بأصبعي الإبهام والخنصر فقط.

وستحتوي الفأرة الجديدة على أزرار مركبة وضعت على جانبيها يمكن النقر عليها بواسطة الإبهام، وستكون قابلة للاستخدام باليد اليمنى واليسرى.

وزودت الشركة الأمريكية فأرتها الجديدة بـ6 أزرار تتحمل 50 مليون نقرة، ومستشعر بدقة وضوح 8500 نقطة في البوصة، وإضاءة RGB تعمل على إضاءة شعار الشركة في الجانب الخلفي، وشريط ثاني في الجانب السفلي.

بالإضافة إلى ذلك ستحتوي الفأرة على ذاكرة مخصصة لتخزين برمجة الأزرار، وأقدام PTFE كبيرة وكابل مرن بطول 1.8 متر.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 40 دولارا أمريكيا.

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