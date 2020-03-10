دراسة ألمانية: التدخين يزيد فرص الإصابة بكورونا

أكدت دراسة ألمانية جديدة قامت بها الجمعية الألمانية لطب الرئة أن التدخين يزيد من فرص الإصابة بمرض كورونا المنتشر في كافة أنحاء العالم.

وقال الباحثون إن التدخين يضعف القوى المناعية للشعب الهوائية، مما يساعد فيروس الكورونا على مهاجمة الجسم.

وأكد الباحثون أن حياة المدخنين المصابين بمرض كورونا ستكون بخطر حقيقي، لذلك طلبوا منهم الامتناع عن التدخين كإجراء احترازي لحماية أنفسهم من خطر الفيروس القاتل.

وطلب الباحثون من المدخنين الالتزام بكافة الشروط الصحية لحماية أنفسهم من المرض، كغسل اليدين لمدة 20 ثانية، الابتعاد عن الازدحام وأماكن التجمعات.

وأكد الباحثون ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم، وإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم حالتهم الصحية.

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