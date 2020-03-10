حمودة سيالة يطّلع على استعدادات “الصحة” لفيروس كورونا

اطلع رئيس مجلس النواب الليبي حمودة سيالة، الثلاثاء، على في مراكز الحجر الصحي والكشف بالمنافذ وغرف العزل التي حددتها وزارة الصحة بالمستشفيات العامة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحث سيالة، خلال اجتماعه بالمدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، ورئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس أيمن سيف النصر، الإمكانيات الفنية والبشرية المتوفرة ضمن الاستعدادات لمواجهة كورونا.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد خلو ليبيا من أي إصابة بفيروس كورونا، واتخاذه التدابير والاحتياطات اللازمة لمجابهته في حال ظهوره.

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