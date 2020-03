عنصرية.. صاحب مطعم ببريطانيا يطرد زبون وزوجته الصينية

لقد كان الأمر محرجًا للغاية [اليوم السابع]

رفض مطعم صينى خدمة رجل بريطانى وزوجته الصينية بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حيث وصلا بريطانيا قبل أيام، وذهب ماثيو مور صاحب الـ 37 عامًا ، وهوانج تشيوان شيانج صاحبة الـ 32 عامًا، لتناول العشاء الأسبوع الماضى بعد أقل من 48 ساعة من وصولهم إلى المملكة المتحدة من مدينة تشنجدو ، حيث كانا يعملان هناك.

وفي غضون دقائق من الوصول وإخبار صاحب المطعم بأنهما قد وصلا للتو، طلب منهما “بوقاحة” مغادرة المطعم، بحسب ما ذكر موقع metro.

ويذكر الموقع أن سبب ما حدث هو أنهما لم يتم عزلهما ذاتيا لمدة 14 يومًا بعد وصولهما إلى بريطانيا، حيث قال ماثيو، الذى يعمل مدرسًا، كان صاحب المطعم غير مهذب فى الطريقة التى تحدث بها معنا، وطردنا، وقال بصوت عال “آمل أن يكون لديك أسبوعين من الحجر الصحى.. لا يُسمح لك بالجلوس هنا”.

وتابع ماثيو كان هناك زبائن آخرون هناك وتحدث بصوت عال حتى يتمكن الجميع من سماع صوته، لقد كان الأمر محرجًا للغاية.

وشرح ماثيو أنهما خضعا لفحوصات فى المطار فى الصين قبل مغادرتهما، ومرة ​​أخرى بعد وصولهما إلى مطار هيثرو، وتابع أخبرناه عن الشيكات وأننا بالفعل قد خضعنا للحجر الصحى لمدة شهر لكنه أصر على مغادرتنا.

