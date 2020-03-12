مطعم يقيس حرارة زبائنه خوفا من كورونا

دفع الخوف من فيروس كورونا إدارة سلسلة مطاعم سيشوان إمبريشن الصينية المنتشرة في عدة ولايات أمريكية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لوقاية عمالها وزبائنها من الفيروس الفتاك.

وبدأت هذه الإجراءات يوم 6 مارس الجاري، حيث قامت مديرة المطعم في مدينة توستن الواقعة في ولاية كاليفورنيا بحمل جهاز لقياس درجة الحرارة، ووقفت على باب المطعم وبدأت بقياس حرارة أي شخص يرغب بالدخول، ومنعت دخول أي شخص تجاوزت حرارته 37.5 درجة.

وقال أحد مالكي سلسلة المطاعم إنهم قاموا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى، حيث يقومون بتعقيم الطاولات، المقابض، الأسطح، الأبواب، والمقاعد بشكل منتظم، بالإضافة لفحص الموظفين مرتين في اليوم للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن منظمة الصحة أعلنت عن وجود 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

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