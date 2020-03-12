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مطعم يقيس حرارة زبائنه خوفا من كورونا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفع الخوف من فيروس كورونا إدارة سلسلة مطاعم سيشوان إمبريشن الصينية المنتشرة في عدة ولايات أمريكية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لوقاية عمالها وزبائنها من الفيروس الفتاك.

وبدأت هذه الإجراءات يوم 6 مارس الجاري، حيث قامت مديرة المطعم في مدينة توستن الواقعة في ولاية كاليفورنيا بحمل جهاز لقياس درجة الحرارة، ووقفت على باب المطعم وبدأت بقياس حرارة أي شخص يرغب بالدخول، ومنعت دخول أي شخص تجاوزت حرارته 37.5 درجة.

وقال أحد مالكي سلسلة المطاعم إنهم قاموا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الأخرى، حيث يقومون بتعقيم الطاولات، المقابض، الأسطح، الأبواب، والمقاعد بشكل منتظم، بالإضافة لفحص الموظفين مرتين في اليوم للتأكد من سلامتهم.

يذكر أن منظمة الصحة أعلنت عن وجود 69 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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