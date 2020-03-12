هاتف صيني جديد بـ5 كاميرات وبطارية قوية

أعلنت شركة Redmi الصينية عن هاتف جديد بمواصفات متطورة أطلقت عليه اسم Redmi note 9 PRO.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 720G، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة MIUI11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.67 بوصة بدقة عرض +FULL HD تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للثالثة و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 64 و128 غيغا بايت، والعشوائية 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته القوية التي تبلغ سعتها 5020 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط.

ولترضي أذواق عشاقها ستوفر الشركة الصينية الهاتف بألوان الأزرق، الأبيض، والأسود.

يذكر أن الشركة الصينية ستكشف عن سعر الهاتف الجديد اليوم بعد أن تقوم بطرحه في الأسواق بشكل رسمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية