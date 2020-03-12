الممرضات الصينيات يتلقين “دعما استثنائيا” من أزواجهن

في ظل تكاتف الصينيين لمواجهة فيروس كورونا، يقدم أزواج الممرضات أكبر دعم لزوجاتهم اللواتي يعملن في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، عبر رعايتهم للمسنين والأطفال والقيام بمهام المنزل المختلفة في ظل انشغال الزوجات بهذا الوقت الحرج.

ونشرت قناة “CGTN”، عدة قصص مميزة لممرضات وأزواجهن، منها لممرضة تدعى “تشو يي” انضمت إلى الفريق الطبي تلبية لدعوة الحكومة الصينية وذهبت إلى مدينة ووهان لدعم أعمال مكافحة فيروس كورونا، وتولى زوجها “يو دونغ” مسؤولية رعاية ابنهما البالغ من العمر عاما واحدا.

وقال يو لزوجته: “عزيزتي، آمل أن تهتمي أنت بنفسك وتحمي نفسك بشكل جيد، سأعتني بابننا الصغير في هذا الوقت الحرج. أتمنى لك عطلة سعيدة وأن تعودي إلينا بأمان في أقرب وقت ممكن.”

وفي قصة ثانية، خاطب “تشين جي وي” زوجته “شي هوي” الممرضة الرئيسية في وحدة العناية المركزة لأمراض القلب التاجية، بعد أن تولى رعاية ابنتهما، قائلا: “يا عزيزتي، كل شيء يسير على ما يرام في البيت. عليك أن تعتني بنفسك في ووهان، وسننتظر عودتك إلى المنزل.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية