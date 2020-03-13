منها دفع البقشيش في اليابان.. 10 تصرفات تجنبها في هذه الدول

عندما تكون في روما افعل ما يفعله الرومان..من الأقوال المأثورة الشهيرة التي عليك اتباعها عندما تكون في دولةٍ غير دولتك، إذ يجب عليك التصرف بعناية في الأماكن التي تزورها، ففعل ما صحيح في دولتك ربما يكون خطأ فادحا في أخرى.

ربما تجد في أسفل الفاتورة في معظم المحال التجارية في اليابان أن الموظفين يحصلون على رواتب كاملة، لذا فلا حاجة للإكراميات أو البقشيش، ومن الممكن أن يعتبرها البعض وقاحة.

في فرنسا لا يحبون الحديث عن المال على الإطلاق، ويرى البعض أن تقاسم الفاتورة مع شخص ليس ذوقًا، لكن بالتأكيد لو كنت في مجموعة فيمكنكم تقاسم الحساب.

لو رفعت يدك ملوحًا لأي شخص في أي مكان في العالم فهذا يعني أن تقول له مرحبا، لكن في اليونان فهذا أمر مرفوض، فمعنى ذلك أنك تقول له أنا أرفضك.

عند الجلوس في السيارة أو في القطار ربما تلامس بالخطأ الجنس الآخر، فهذا أمر مقبول عند المعظم، إلا في الهند، فلا يجب عليك أن تلمس من بجانبك، فبعض الرجال والنساء في الهند لا يحبون مصافحة أو لمس الجنس الآخر.

يعتبر التصوير في دولة الإمارات العربية المتحدة بدون إذن جريمة يعاقب عليها القانون، قد تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، أو غرامة قدرها 136 ألف دولار، لاسيما إذا قمت بنشر هذه الصور في وسائل التواصل الاجتماعي.

ركوب الدراجات في هولندا يُعد وسيلة النقل الأساسية، وهناك أماكن مخصصة لها، وغالبًا ما تكون مكتظة بالدراجات، لذا فلا تمشي فيها سيرًا على الأقدام فهذا قد يعرضك لخطر الاصطدام بأحدها، من الأفضل لك أن تسير على الرصيف المخصص للمشاة.

تعد هذه الإشارة من الإشارات البذيئة في تركيا وألمانيا والبرازيل، لذا فمن الأفضل ألا تستخدمها في حال كنت في هذه الدول.

في العادة عندما تهز رأسك لأعلى وأسفل فهذا يعني (نعم) وهز رأسك إلى الجانبين فيعني (لا)، لكن في ألبانيا وبلغاريا فهذه الحركات معناها العكس، لأعلى وأسفل يعني (لا) وإلا الجانبين يعني(نعم).

عليك أخيرًا أن تعلم أن إطعام الطيور، إلقاء القمامة في أي مكان ومضغ العلكة في الأماكن العامة، سيعرضك لغرامات مالية كبيرة في سنغافورة.

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