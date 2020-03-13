إيطالي يحارب العنصرية ضد الآسيويين بـ”المكياج”

دفع التنمر الذي يعاني منه الآسيويون عموما والصينيون خصوصا في كافة أنحاء العالم وبخاصة في إيطاليا فنان المكياج الإيطالي الشاب إيمانويل بيتريني البالغ من العمر 22 عاما لإطلاق حملة لمواجهة العنصرية ضد الآسيويين.

وعمد الشاب الإيطالي إلى رسم قناع مزيف على وجهه باستخدام أدوات التجميل وكتب عليه توقفوا عن استخدام الكورونا كعذر للعنصرية.

وجاء إطلاق هذه الحلمة بعد أن عانى الصينيون من التنمر كثيرا في إيطاليا حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار عدد كبير من مقاطع الفيديو التي تظهر هذا التنمر، كتغطية ركاب القطار لوجوههم بمجرد صعود طبيبة صينية معهم، وطرد آسيوية عند دخولها لأحد المطاعم الإيطالية.

وعبر إيمانويل عن أسفه لإلقاء اللوم على أي آسيوي، وأكد بأنهم يعانون من المرض كمعاناة بلاده.

ونشر الشاب الإيطالي صورة له بعد أن انتهى من رسم القناع على حسابه في إنستغرام وقال إن عملية الرسم استغرقت ساعتين، وبأنه يتمنى أن تساهم رسالته في تغيير النظرة السلبية المنتشرة حاليا عن الصينيين.

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