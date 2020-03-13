تطبيق أغاني للوقاية من “كورونا” في 20 ثانية

صمم مطور التطبيقات البريطاني ويليام جيبسون البالغ من العمر 17 عاما تطبيقا جديدا لمساعدة الناس على الالتزام بغسل اليدين لمدة 20 ثانية أطلق عليه اسم Wash Your Lyrics.

وقال المطور الشاب بأنه اعتمد على مخطط المعلومات الوطني للتوصيات الصحية لكي يجعل غسيل اليدين يترافق مع سماع الشخص لألحانه المفضلة.

ولجأ ويليام إلى موقع Genius الإلكتروني من سحب سطر واحد من كلمات كل أغنية بحيث لا تقل مدة الموسيقى عن 20 ثانية.

وأكد ويليام عمله على تطوير التطبيق لتزيد مدة الموسيقى المستمعة عن ال 20 ثانية، وقال بأنه تلقى الإشادة من عدد كبير من مستخدمي التطبيق الذين أصبحوا لا يشعرون بالملل أثناء قيامهم بغسل يديهم.

يذكر أن منصة الصحة العالمية أوصت بغناء أغنية عيد ميلاد سعيد مرتين أثناء غسل اليدين ليضمن الشخص بقاء يديه تحت الماء لمدة 20 ثانية.

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