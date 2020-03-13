سامسونغ تضيف فردا جديدا لعائلة GALAXY M

وسعت شركة سامسونغ الكورية الجانبية عائلة GALAXY M بإطلاقها لهاتف جديد حمل اسم GALAXY M21.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض عالية.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه بدقة 48 ميغا بيكسل، كما ستحتوي على مستشعر للبصمات.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 و6 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته الخارقة والتي ستأتي بسعة 6000 ميلي أمبير، وباحتوائه على مكان لتركيب شريحتي اتصال، منفذ 3.5 للسماعات، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، وحساسات إضاءة.

يذكر أن سامسونغ لم تعلن حتى الآن عن الموعد الرسمي لإصدار هذا الهاتف وسعره.

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