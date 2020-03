الصحة العالمية: أوروبا أصبحت «بؤرة» لتفشي فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تقول إن أوروبا أصبحت مركزا لوباء “كورونا”. [RT]

أفاد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن أوروبا أصبحت “بؤرة” للوباء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن غيبريسوس قوله، في المؤتمر اليومي للمنظمة: “إن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس”.

وشدّد على أن “على المؤسسات الصحية في العالم أن تكون مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى”.

وأضاف: “يجب أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها، مفيدة من ناحية التقليل من خطر الوباء”.

وتابع: “يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد، وأن لم نستطيع إيقاف الانتشار فعلى الأقل أن نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد، جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى”.

وجدد غيبريسوس التأكيد على الإجراءات الوقائية التي أعلنتها المنظمة في السابق للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، والمتمثلة بغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بمادة تحوي على معقم كحولي، تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، البقاء في المنزل في حالة الشعور بالمرض، تجنب السفر بدون ضرورة وكذلك التجمعات البشرية الكبيرة.

واختتم قائلا: “الصحة العالمية والأمم المتحدة والصندوق السويسري أنشأنا صندوقا لمكافحة كورونا، فحتى الآن كنا نعتمد على الحكومات بالدرجة الأولى، فاليوم مثلا ساهمت اليابان بـ155 مليون دولار لدعم برامج المنظمة في مكافحة الفيروس”.

Media briefing on COVID-19 Media briefing on COVID-19 with Tedros Adhanom Ghebreyesus Gepostet von World Health Organization (WHO) am Freitag, 13. März 2020

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

