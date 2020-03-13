مستخلص الشاي الأخضر يُساعد على محاربة مرض خطير

أثبتت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية على أن تناول مستخلص الشاي الأخضر يساعد على محاربة مرض التليف الرئوي.

وشملت الدراسة التي استمرت لمدة أسبوعين 20 مريضا تناول نصفهم 600 ملغ من مستخلص الشاي الأخضر في حين لم تناول النصف الآخر أي شيء.

وبعد أسبوعين قام الباحثون بتحليل أنسجة الرئة لدى جميع المرض وتبين لهم وجود تحسن في الأنسجة الرئوية لدى المرضى الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر مقارنة بالآخرين.

وبرر العلماء السبب بقدرة الشاي الأخضر على ترميم الخلايا المتليفة، باحتوائه على خصائص تساعد على تجديدها.

وقال الباحثون بأن هذه النتائج غير نهائية و بأنهم سيقومون بمجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات الأخرى حتى يتأكدوا من صحتها.

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