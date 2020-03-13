متلازمة نادرة تصبغ بشرة طفل بريطاني بـ”الأصفر”

ولد الرضيع البريطاني لوغان في ديسمبر 2018 مصابا بمتلازمة ألاجيل وهي حالة نادرة تؤدي لحدوث تلف في الكبد والغدة الصفراوية مما يجعل الجلد يتحول للون الأصفر لعدم قدرة الكبد على معالجة المادة الصفراء الموجودة في جسمه.

ويقوم والدا لوغان بإعطائه 10 أدوية بشكل يومي لكي يساعدوا الكبد على العمل، وقالا بأن ولدهما يعاني من ضعف في النمو أيضا لعجز جسمه عن امتصاص الطعام بشكل جيد.

وأبدا والدا الطفل جيما تشانيغ وآبي لويد ويب انزعاجهمها من التنمر الذي يتعرض له طفلهما لوغان، وقالت الأم بأنها تتلقى أسئلة كثيرة حول حالة طفلها، وبأن الناس يطلقون نكات كثيرة عند رؤيته الأمر الذي يسبب ألما كبيرا لهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية