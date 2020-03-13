“فيفو” تبتكر هاتفاً ببطارية قوية وكاميرا مُميّزة

أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليه اسم NEX 3S 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ومودم Snapdragon X55 5G من كوالكوم.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.89 بوصة بدقة الوضوح الفائق +FHD وتقنية +HDR10، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغا بيكسل مع فلاش led.

وستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل والثانية 13 ميغا بيكسل، والثالثة 13 ميغا بيكسل قادرة على التقاط فيديوهات بدقة 4K.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع UFS 3.1 السريعة بمساحة 256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته القوية التي تأتي بسعة 4350 ميلي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع عن طريق منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 55 واط.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق وسعره.

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