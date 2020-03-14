يحتوي

الرأس على العديد من الأعصاب المختلفة والمسؤولة عن القيام بالعديد من الوظائف

والمهام التي يتم تنسيقها مع الدماغ، فما هي أهم الأعصاب المتواجدة في منطقة

الرأس؟ وما أعراض التهاب الأعصاب في الرأس لكل عصب منها؟

العصب البصري

العصب

البصري هو المسؤول عن رؤيتنا وإبصارنا لكل ما يحيط بنا، حيث تصله إشعارات من خلايا

عصبية خاصة تتواجد في داخل شبكية العين.

أعراض التهاب العصب البصري

هذه

أهم أعراض التهاب الاعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب البصري:

فقدان الرؤية في إحدى العينين، تتراوح حدته

بين متوسط وحاد، عادة ما يظهر بشكل تدريجي خلال ساعات أو مدة أقصاها أسبوعين.

العجز عن تمييز الألوان بشكل صحيح.

أعراض ومشاكل في العين تزداد حدة مع ممارسة

الرياضة.

ألم في العين تزداد حدته مع تحريك كرة العين.

في حالات نادرة قد تظهر الأعراض التالية:

تغير في رد فعل البؤبؤ تجاه مصادر الضوء المختلفة، سوء وتشويش في الرؤية يزداد مع

ارتفاع درجة الحرارة.

العصب البكري

يعمل هذا العصب على تغذية وتحريك إحدى العضلات المسؤولة عن حركة كرة العين.

أعراض التهاب العصب البكري

هذه

أهم أعراض التهاب الأعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب البكري:

ارتفاع كرة العين إلى الأعلى في إحدى العينين

فقط، وكأن المريض ينظر لأعلى.

العجز عن تحريك كرة العين المصابة أو التحكم

بها.

العصب ثلاثي التوائم

هذا

العصب هو تقريباً أكبر عصب موجود في منطقة الرأس، وله ثلاثة أقسام مختلفة يقوم كل

منها بالتحكم بأقسام الوجه الثلاثة وأخذ الإشارات الحسية من هذه الأقسام إلى

الدماغ، وهذه الأقسام كما يلي:

القسم الأول: يضم فروة الرأس والجبهة والمنطقة العلوية من الجفون.

القسم الثاني: يضم الوجنتين والأنف وتجويفه والمنطقة العلوية من الشفاه.

القسم الثالث: يضم منطقة الفك السفلي والأذنين والعيون.

أعراض التهاب العصب ثلاثي التوائم

هذه

أهم أعراض التهاب الاعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب ثلاثي التوائم:

آلام مفاجئة في الوجه قد تسببها أمور بسيطة

مثل لمس الوجه أو المضغ أو حتى احتكاك الأسنان.

نوبات مفاجئة من الألم في منطقة الوجه أشبه

بالصعقات الكهربائية وقد تستمر لعدة ثواني أو دقائق، ومن الممكن أن يلاحظ المريض

أنها ترافقه لأسابيع أو حتى أشهر بكاملها.

ألم في المناطق التي يغذيها هذا العصب، مثل:

الشفاه، اللثة، الفك، الجبهة، العيون.

ألم يظهر في القسم الأيمن أو الأيسر من الوجه

فقط.

العصب الوجهي

هذا

العصب مسؤول بشكل رئيسي عن العديد من الحركات الظاهرة على ملامح الوجه كما أنه

مسؤول عن بعض الحواس في منطقة الوجه مثل التذوق وبعض الوظائف الحيوية الأخرى.

أعراض التهاب العصب الوجهي

هذه أهم أعراض التهاب الأعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب الوجهي:

خدر وتنميل في الأذن أو الوجه أو العنق أو

اللسان.

ضعف عام أو شلل تام في الوجه.

العجز عن استخدام ملامح الوجه لإبداء أي

تعبير.

صعوبات في الشرب أو الأكل.

مشاكل وصعوبات في النطق والقدرة على الكلام

بشكل عام.

خلل في القدرة على تحريك جفن العين العلوي.

العصب الدهليزي القوقعي

هذا

النوع من أعصاب الرأس مسؤول عن مهام تتعلق بالتوازن والسمع بشكل عام.

أعراض التهاب العصب الدهليزي القوقعي

هذه

أهم أعراض التهاب الاعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب الدهليزي القوقعي:

دوخة ودوار مفاجئ.

مشاكل وخلل في التوازن.

فقدان القدرة على التركيز.

غثيان وتقيؤ.

العصب اللاحق (العصب الإضافي)

العصب

اللاحق مسؤول بشكل رئيسي عن عضلات العنق والكتفين وقدرتك على تحريكها لتدور بعنقك

أو تحرك كتفيك أو رأسك في أي اتجاه تشاء.

أعراض التهاب العصب اللاحق

هذه

أهم أعراض التهاب الأعصاب في الرأس المتعلقة بالعصب اللاحق:

ضمور في عضلات منطقة الرقبة أو في القسم

الأيسر أو الأيمن من الرقبة.

هبوط الكتفين أو أحدهما إلى الأسفل بشكل

ملحوظ.

صعوبات عند محاولة تحريك الرأس أو الكتفين.

يجدر

بنا التنويه هنا إلى أن ظهور أي من الأعراض المذكورة يستدعي استشارة الطبيب وبشكل

فوري، فظهور أي من أعراض التهاب الاعصاب في الرأس قد يدل على وجود مشكلة خطيرة يجب

التعامل معها طبياً بشكل مستعجل لا يحتمل التأخير.

المصدر : ويب طب

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