مؤذن يبكي إثر وقف الصلوات في المساجد بسبب «كورونا»

، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد [الراي]

أظهر مقطع مسجل صوره أحد المواطنين في الكويت، الجمعة، مؤذنا يبكي وهو ينادي على الصلاة في البيوت بدلا من التوجه إلى المساجد.

ويأتي ذلك في ظل الإجراءات التي فرضتها الكويت لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، إذ أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

