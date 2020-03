نيللي كريم تتعرض لحادث مؤلم

سقوط نيللي كريم أرضًا خلال تعرضها للحادث [انترنت]

تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم لحادث كبير وهي تقوم بتصوير أحد مشاهدها في مسلسلها الجديد ”بـ 100 وش“، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وعلم ”إرم نيوز“ من مصدر خاص داخل كواليس المسلسل أن نيللي كريم سقطت أرضًا بعد تعرضها لحادث سير في مشهد من مشاهد المسلسل لافتًا إلى أنها نُقلت على الفور إلى إحدى مستشفيات القاهرة وتم إدخالها غرفة العمليات حيث أجرت جراحة الرباط الصليبي في قدمها.

وأكد المصدر أن نيللي كريم غادرت المستشفى وتواصل حاليًا فترة التأهيل كي تعود إلى تصوير المسلسل مجددًا نافيًا ما يتم تداوله بشأن خروجها من السباق الرمضاني للعام الثاني على التواصل بسبب هذا الحادث.

ووثّقت الشركة المنتجة للمسلسل ”العدل جروب“ لحظة سقوط نيللي كريم أرضًا خلال تعرضها للحادث وكانت تركب دراجة بخارية ”موتوسيكل“ وهي تتوسط رجلين لكن سرعتها جعل من يسوق يخل بالقيادة لتسقط نيللي كريم ومن معها على الأرض.

ونشرت صفحة الشركة عبر موقع ”إنستغرام“ مقطع الفيديو وعلقت: ”الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادث كبير في تصوير مسلسل بـ 100 وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله، حمدلله على سلامتك يا نيللي“.

وستطل نيللي كريم، على جمهورها في رمضان المقبل بتجربة جديدة هي الأولى في مسيرتها بالدراما الرمضانية، حيث تتراجع عن الحزن وتقديم القصص الاجتماعية المليئة بـ“الكآبة“ وسترتدي عباءة الدراما الكوميدية المليئة بالأكشن من خلال مسلسل يحمل اسم ”بـ 100 وش“.

يُذكر أن آخر ظهور لنيللي كريم في الدراما الرمضانية كان عام 2018 من خلال مسلسل ”اختفاء“ برفقة مجموعة من النجوم منهم هشام سليم وبسمة ورانيا منصور ومحمد علاء المسلسل من تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

