دراسة أمريكية تحدد فترة حضانة فيروس كورونا

أكدت دراسة أمريكية قام بها باحثون من جامعة جون هوبكنز على أن فترة حضانة فيروس كورونا المستجد تصل لمدة 5 أيام.

وشملت الدراسة 181 شخصا مصابا بكورونا معظمهم سافر من مدينة ووهان الصينية بؤرة الفيروس.

وقالت الدراسة إن فترة حضانة الفيروس لدى المصابين تراوحت ما بين 5 و11 يوم، وحددت متوسط فترة الحضانة ب 5.1 يوم وهي شبيهة بفترة حضانة فيروس سارس.

وأكدت الدراسة على أن الحجر الصحي لمدة 14 يوم الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية كافيا لاكتشاف الشخص المصاب من الشخص السليم.

وقال الباحثون إن الإصابة لا تحدث من أول يوم يتواصل به الشخص السليم مع الشخص المريض، بل تحتاج لعدة أيام حتى تظهر.

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