ياسمين صبري تقترب من “القفص الذهبي”

حسم رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الشائعات التي دارت مؤخرا حول العلاقة التي تجمعه بالنجمة ياسمين صبري بإعلان خطوبته عليه.

وبدأت الشائعات بالانتشار بعد نشر الفنانة المصرية على حسابها في إنستغرام لصورة سيلفي ظهرت فيها انعكاس صورة أحمد على النظارة التي ارتدتها.

وازدادت وتيرة هذه الشائعات بعد نشر أبو هشيمة لصورة تظهر تشابك يده مع يد ياسمين صبري، وعلق على هذه الصورة بعبارة حبي.

ومن خلال المجوهرات التي كانت موجودة في تلك الصورة اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة بينهما، لأن هذه المجوهرات تماثل المجوهرات التي ترتديها ياسمين في الصور التي تنشرها.

ومن المتوقع أن يعقد الثنائي قرانهما خلال الأيام القليلة القادمة قبل أن يقوما بالسفر لإحدى الدول الأوربية من أجل قضاء شهر العسل.

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